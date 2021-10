80 ans après, un mémorial pour le camp d'internement de Noé, au sud de Toulouse

Noe

Ce camp a accueilli plus de 3.000 personnes, essentiellement réfugiés de la guerre d'Espagne et juifs, dont beaucoup sont morts en déportation. Mais depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les vestiges sont rares et les lieux de souvenirs quasi inexistants. Un mémorial est inauguré ce vendredi.