80 fichiers pédopornographiques retrouvés dans le téléphone d'un père de famille toulousain

Une enquête de police a débuté au mois d'octobre concernant ce Toulousain de 55 ans, père de plusieurs enfants, soupçonné de violences conjugales envers sa compagne. Au cours de cette enquête, les policiers de l'unité départementale de protection de la famille découvrent dans le téléphone du père de famille environ 80 fichiers à caractère pédopornographique. Un enquêteur en cybercriminalité de la sûreté départementale se penche alors sur l'appareil afin d'investiguer davantage sur ces vidéos et images téléchargées sur le Darknet.

Ce lundi 14 novembre, le cinquantenaire est convoqué au commissariat afin d'être placé en garde à vue. Entre-temps, pendant que son téléphone était confisqué et exploité par les policiers, l'homme a acheté un nouveau téléphone. Interrogé sur les fichiers trouvés dans son premier appareil, il nie d'abord les faits. Les policiers décident alors de jeter un coup d'œil à son nouveau téléphone et découvrent d'autres fichiers de mineurs à caractère pédopornographique. L'homme finit par reconnaitre son implication. Il a été déféré devant le procureur de la République et sera jugé le 22 novembre prochain pour possession d'images à caractère pédopornographique et violence conjugale.