80 gendarmes pour stopper un trafic de drogue entre Tain-l'Hermitage et Tournon-sur-Rhône

Tain-l'Hermitage, France

Il a fallu 80 gendarmes drômois pour mettre fin à un trafic de stupéfiant entre Drôme et Ardèche ce lundi matin. Les militaires sont intervenus à l'aube dans les secteurs de Tain-l'Hermitage et Tournon-sur-Rhône. Huit personnes ont été placées en garde à vue et s'y trouvent toujours ce mardi soir.

Une grosse somme d'argent saisie

Les enquêteurs ont saisi 700 grammes d'herbe de cannabis, un peu de cocaïne et surtout 10 mille euros en liquide. A priori ces trafiquants revendaient de la drogue jusqu'au nord de la vallée du Rhône, Saint-Vallier et Serriéres par exemple.

Plusieurs mois d'enquête

Les compagnies de Romans-sur-Isère, Crest et Tournon-sur-Rhône sont intervenues avec le renfort des hommes des PSPG (peloton spécialisé de protection de la gendarmerie) de Cruas et Tricastin et l'appui des trois PSIG ( peloton de surveillance et d'interventions de la gendarmerie) de Tournon, Valence et Romans. Les gendarmes enquêtaient depuis près de trois mois sur ce trafic.