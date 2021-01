80 opérations anti-drogues menées en Côte-d'Or en décembre 2020

Les forces de l’ordre, les douanes et l’administration pénitentiaire, ont conduit au cours du mois de décembre 2020, 80 opérations et saisi près de 128 000 euros en numéraire et de la drogue estimée à 158 000 euros, selon un bilan publié ce lundi 11 janvier par le procureur de la République.