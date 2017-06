80 pompiers mobilisés sur un incendie de part et d'autre de l'A7 près de Donzère

Les pompiers de la Drôme interviennent ce samedi après-midi dans le sud du département. Un incendie s'est déclaré peu après 15 heures sur la commune de Donzère. L'herbe brûle de part et d'autre de l'autoroute. Deux voies ont été fermées dans le sens Sud-Nord pour faciliter le travail des pompiers.

Intervention compliquée pour les pompiers de la Drôme. Ils interviennent ce samedi après-midi de part et d'autre de l'autoroute A7. Un incendie s'est déclaré à hauteur de la commune de Donzère peu après 15 heures. A l'ouest, les pompiers sont parvenus à stopper la progression du feu, qui menaçait une zone industrielle. A l'est, ils luttent contre le feu depuis l'autoroute.

80 pompiers mobilisés et deux voies de circulation fermées

Deux voies ont donc été fermées dans le sens Sud-Nord (celui de la descente), pour sécuriser leur intervention. Cela a créé plusieurs kilomètres de bouchons. Prudence si vous circulez dans le secteur, on ne voit presque rien à cause des fumées. La circulation est perturbée dans les deux sens, et des déviations ont été mises en place.

#FDF2017. Départ de feu signalé à proximité de MONTELIMAR (26). Pour votre sécurité, évitez le secteur ! https://t.co/yhD8vxLav9 pic.twitter.com/fVDyFFr9jQ — FEUX DE FORÊT (@FeuxdeForet_FR) June 17, 2017

Au moins 80 pompiers sont engagés sur cet incendie. Plusieurs hectares ont déjà brûlé et pour l'instant, on ne connaît pas les causes du ou des départs de feu.