Laval, France

Une série de vols à la roulotte dans des endroits bien précis : le plan d'eau de Changé, le parking des Ondines, la gare de Laval ou encore le cimetière de Vaufleury. Les malfaiteurs agissent très vite. Une serrure crochetée ou une vitre cassée et tout ce qui traine dans la voiture est volé, GPS, paquet de cigarettes, sac à main, sac de sports etc....Le butin n'est pas énorme mais multiplié part 80, cela fait beaucoup. Et puis il y a le traumatisme subi par les victimes. Certaines sont des personnes âgées, parties promener leur chien et qui en revenant découvrent leur voiture vandalisée. Après un tel événement, des victimes se sentent en insécurité. La police mène l'enquête pour bien évidemment stopper ce ou ces bandes de voleurs. Mais elle demande aussi aux automobilistes de faire attention, de garer leurs voitures dans des endroits surveillés, de ne rien laisser d'apparent et de vérifier que les portières et les vitres sont bien fermées.