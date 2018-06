Auxerre, France

Plusieurs arrestations ont eu lieu cette semaine et deux hommes ont été présentés ce jeudi au parquet d'Auxerre. Deux hommes âgés de 37 et 46 ans. L'un d'eux a reconnu les faits devant le juge d'instruction précise Sophie Macquart-Moulin, procureure de la République d'Auxerre.

Deux hommes écroués pour vols en bande organisée

Au cours du mois de février, une dizaine de cambriolages étaient commis dans des jardineries ou des dépendances d'habitation dans l'Yonne. Principalement des vols d'outils, de tailles haie, débroussailleuses ou tronçonneuses. Une cellule d'enquête Cambri-outils 89 était constituée, composée notamment d'enquêteurs du groupement de gendarmerie de l'Yonne et de la section de recherches de Dijon. Plus d'une trentaine de militaires.

Quatre-vingt vols aggravés

Les mêmes types de cambriolages se sont produits en Seine et Marne et en Eure et Loire. Près de quatre-vingt vols au total sur les trois départements. L'enquête a conduit les gendarmes en Essonne où ils ont saisis plus de quatre-vingt outils électro portatifs dans un campement à Ris Orangis. Les deux hommes présentés au parquet d'Auxerre ont été mis en examen pour vols en bande organisée et placé sous mandat de dépôt. Les investigations se poursuivent pour identifier leurs complices. La gendarmerie doit lancer un appel via Facebook auprès des victimes pour qu'elles viennent reconnaître les objets qui ont été saisis.