82 moutons retrouvés dans le sous-sol des parties communes d'un immeuble à Contes

Samedi 2 septembre, alors que les musulmans célébraient la fête de l'Aïd, fête du sacrifice, 82 moutons ont été découverts entassés dans dix mètres carrés dans les parties communes d'un immeuble de Contes (Alpes-Maritimes). Une enquête est ouverte.

Le week-end du 1er au 3 septembre, les musulmans ont célébré l'Aïd Al Adha, la fête du sacrifice. Afin de respecter le rituel, quatre lieux d'abattage ont été mis à la disposition de la communauté dans le département des Alpes-Maritimes : l’abattoir de Puget-Théniers, réservé prioritairement aux bouchers professionnels, et trois abattoirs temporaires à Caussols, Contes et Escragnolles. Pour garantir l'hygiène et le bon traitement des animaux, l'abattage rituel doit obligatoirement s’effectuer en abattoir agréé.

L'abattage de moutons est une pratique réglementée, qui nécessite des conditions sanitaires strictes et un respect de l'animal. Or, chaque année dans le département, environ 7500 moutons sont tués illicitement, selon le procureur de la République de Nice.

Samedi, des moutons en passe d'être sacrifiés ont été retrouvés dans immeuble, à Contes. Les précisions du procureur de la République de Nice, Jean Michel Prêtre :

Par ailleurs, deux personnes interpellées ce week-end sont poursuivies pour abattage clandestin, dans un champ. Abattre de manière clandestine des ovins est un délit passible de 15 000 euros d’amende et 6 mois d’emprisonnement.