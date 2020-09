83 migrants récupérés dans la Manche ce lundi

83 migrants qui tentaient de traverser la Manche ont été repêchés ce lundi dans le détroit du Pas-de-Calais. Ils sont tous sains et saufs et pris en charge par la police aux frontières.

Au moins 1.000 migrants qui tentaient de traverser la Manche sur des embarcations de fortune ont été sauvés cet été. Mais la détermination de ces Afghans, Syriens, Irakiens ou Soudains désireux de rejoindre l'Angleterre par tous les moyens ne faiblit pas. Ce lundi 83 migrants ont été récupérés, dont 45 qui étaient dans le même zodiac au large de Dunkerque selon la préfecture Maritime.

Dans la nuit de dimanche à lundi c'est d'abord un bateau pneumatique avec 16 personnes à bord dont 5 femmes et 4 enfants qui est tombé en panne au large de Dunkerque. Les migrants ont été secourus par le Jacques Oudart Fourmentin, patrouilleur de la douane.

A 6h07 un zodiac avec 15 personnes est repéré en train de prendre la mer à Calais. Les naufragés sont repêchés par la vedette Escaut de la Gendarmerie Maritime.

A 9h07, un nouveau bateau de type zodiac est identifié au large de Dunkerque. La vedette garde-côtes Nordet des douanes découvre à bord....45 personnes

A 12h40, un navire de commerce signale un bateau avec 5 migrants en difficulté au nord de Calais . Le canot Notre Dame du Risban de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) leur porte assistance

En fin d'après-midi c'est un ferry qui découvre une embarcation avec 2 personnes dans le détroit. Elles sont évacués par le canot de la SNSM

La préfecture maritime annonce que tous les migrants sont "sains et saufs" et rappelle que le détroit du Pas-de-Calais est l'un des plus dangereux au monde car très fréquenté avec des conditions météorologiques souvent difficiles.