844 kilos de résine de cannabis saisis près de Nancy : le commanditaire présumé arrêté en Belgique

Le commanditaire présumé d'un important trafic de résine de cannabis en Meurthe-et-Moselle a été interpellé ce mercredi 11 janvier en Belgique, six mois après une saisie à Neuves-Maisons près de Nancy. L'homme incarcéré en Belgique doit être remis prochainement aux autorités françaises.

En juillet dernier, quand les gendarmes de la section de recherche de Nancy ouvrent le box d'un garage de Neuves-Maisons près de Nancy , devant eux, près de 844 kilos de résine de cannabis conditionnés en paquets d'une trentaine de kilos chacun. Comment les enquêteurs sont alertés ? Un renseignement leur parvient.

Trois hommes vite interpellés cet été, mais pas le commanditaire

Très vite, trois personnes qui louent le box sont identifiées et interpellées sur la voie publique. Âgés de 35 à 50 ans, elles habitent Vandoeuvre, Moulin-les-Metz et Gevrey-Chambertin en Côte d'Or. Selon la JIRS, la Juridiction Interrégionale Spécialisée à Nancy, les trois hommes reconnaissent leur participation au trafic, mais il manque le commanditaire. L'enquête se poursuit et trouve son épilogue ce mercredi 11 janvier dans la province belge du Brabant flamand, un homme âgé de 39 ans, suspecté d'être le commanditaire du vaste réseau lorrain est arrêté à son domicile.Chez lui, lors de la perquisition, un kilo de cocaïne est découvert. Un mandat européen est émis. L'homme placé en détention en Belgique, doit être remis prochainement aux autorités françaises.