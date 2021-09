85 kilos de cannabis saisis cité Campagne Lévêque à Marseille

En l'espace de trois semaines, différents services de police se sont relayés pour mener des opérations dans la cité Campagne Lévêque, dans le 15eme arrondissement de Marseille. Une forme de harcèlement sur le réseau de stupéfiant qui a porté ses fruits : 85 kilos de résine et d'herbe de cannabis ont été saisis ainsi que 20 mille euros en liquide au cours de 6 opérations distinctes.

8 personnes ont par ailleurs été interpellées. Parmi elles, 5 trafiquants présumés et 3 personnes originaire de Rhône-Alpes venus "jober" dans cette cité.

Une cité sous le joug des trafiquants

"Nous ne sommes pas intervenus par hasard" précise Sébastien Lautard, patron de la Division Nord de la DDSP de Marseille : "_les habitants subissent la loi de ces délinquants. Ils sont très agressifs, ils mettent en place des check point, ils chassent les éboueurs et les sociétés qui veulent intervenir. Même avec les services de police ils sont très agressifs, l_'un de nos équipage a reçu, sur le toit de la voiture, un parpaing jeté du 12eme étage !".

Les trafiquants présumés qui ont été interpellés ont été présentés à un juge. Ils comparaitront très vite devant la justice. C'est un signe que l'état veut envoyer aux délinquants et aux habitants de ces cités gangrenées par les trafics : on peut encore agir vite et fort contre ceux qui font régner leur loi dans les quartiers.