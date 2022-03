850 000 euros en petites coupures saisis dans l'accoudoir d'une voiture sur l'A31

Ce sont les vis de l'accoudoir qui ont alerté les douaniers... Alors qu'ils contrôlent une Jeep cherokee qui roule entre sur l'A31 dans le sens Luxembourg-Metz, à hauteur de Kanfen, ce jeudi 17 mars, ils s'aperçoivent que les vis de l'accoudoir central, qui semblent neuves, ne sont pas toutes identiques... Intrigués, ils décident de démonter cette partie du véhicule et découvrent les premières liasses de billets.

850 000 euros cachés dans la voiture

Les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise puisqu'ils trouvent aussi un aimant près du tableau de bord et un système de câbles qui permettent de déverrouiller un électro-aimant, pour accéder à une autre cache, sous l'accoudoir, qui contient d'autres liasses (des billets de 20 euros). La fouille se poursuit dans les portières à l'arrière, avec là encore des caches pleines de billets.

Le conducteur, de nationalité chinoise, affirme qu'il vient de Belgique et qu'il retourne en Italie, où il habite. À bord, il transportait 850 000 euros en billets de 10 et 20 euros, soit 17 fois le prix de sa voiture !

Plus d'un million d'euros d'amende

Interpellé et jugé en comparution immédiate, ce lundi, le chauffeur de la Jeep a été condamné à 8 mois de prison et 1,3 million d'euros d'amende. Son véhicule et son butin ont été saisis et il n'a plus le droit de rentrer sur le territoire français pendant deux ans.

Dans un communiqué, la Douane précise qu'elle a intercepté l'année dernière : "77,4 millions d’euros pour manquement à l’obligation déclarative et blanchiment". Un chiffre en hausse de 30%.