87 pieds de cannabis découverts dans la cave d'un jeune Creusois

Les gendarmes de Gouzon ont découvert 87 plants de cannabis dans la cave d'un jeune qui habite le secteur. Tout a commencé par un simple contrôle routier mardi 13 juillet vers 7h du matin. Le conducteur âgé de 25 ans a été testé positif aux stupéfiants. Les gendarmes se sont donc rendus chez lui pour faire une perquisition.

Elle a révélé que ce consommateur était en fait cultivateur très bien organisé. En plus de 87 pieds de cannabis, les gendarmes ont découvert dans sa cave 41 petites pousses et 483 grammes d'herbe. Il avait installé tout le matériel nécessaire à la culture : plusieurs bacs de plantation équipés d'une lumière spéciale, d'un extracteur d'air et d'un filtre à charbon pour atténuer les odeurs.

87 plants ont été découverts dans sa cave. - Gendarmerie de Gouzon

Les gendarmes ont saisis le cannabis et le matériel. Le jeune Creusois a été auditionné puis laissé libre. Il sera bientôt convoqué devant le tribunal judiciaire de Guéret.