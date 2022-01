87 voitures incendiées à Strasbourg pendant la nuit du Nouvel An

87 voitures brûlées. C'est le bilan de la nuit du Nouvel An à Strasbourg et dans les communes mitoyennes. Selon une source policière, c'est dans les quartiers du Neuhof, de Cronenbourg/Hautepierre, à Schiltigheim et Bisscheim que les incendies ont été les plus importants. Sur les 87 véhicules brûlés, 25 ont flambé suite à la propagation des flammes.

Les policiers ont procédé à 30 interpellations. Six mineurs de moins de 16 ans ont été interpellés pour non-respect du couvre-feu en vigueur à Strasbourg entre 22 heures et 6 heures du matin.

Les forces de l'ordre déployées en nombre sur le terrain relèvent "des phénomènes de bandes qui voulaient en découdre" ainsi qu'un "regain d'activité" par rapport au réveillon 2020.