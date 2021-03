9 ans après l'attentat à l'école Ozar Hatorah de Toulouse, quelle mémoire pour les victimes ?

C'était il y a 9 ans jour pour jour : Mohammed Merah abattait 4 personnes - un adulte et trois enfants - à l'école juive Ozar Hatotah à Toulouse. Une cérémonie d'hommage s'est déroulée ce vendredi 19 mars, pour rendre hommage aux victimes. Des victimes qui auront bientôt le droit à un musée. Emmanuel Macron souhaite construire cet établissement, consacré aux victimes des attentats, pour 2027.

Consacrer un musée aux victimes des attentats, dont font partie les victimes de Mohammed Merah, c'est une initiative qui salue Gilles Ferragu, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Paris Nanterre, et spécialiste de l'histoire du terrorisme, car cela permet d'apporter du contexte, et de la complexité. L'attaque de l'école Ozar Hatorah en est le parfait exemple: "Je pense que ce qu'il faut rappeler, ce sont les conditions de l'attentat : savoir qui était visé, dans quel contexte l'école était visé, à quel titre les victimes sont tombées". Si tout ces éléments ne sont pas ancrés concrètement, Gilles Ferragu craint que cela "ne se simplifie à l'extrême. Le danger, ce que cherchent les terroristes, et dans le cas de l'attentat de Toulouse c'est manifeste, c'est de créer des fossés entre différentes communautés".

Gilles Ferragu souligne également l'intérêt de donner de l'importance aux victimes des attentats, que l'on connaît parfois moins que ceux qui les commettent. Un cas de figure particulièrement vrai dans le cadre de l'attentat de l'école Ozar Hatorah, puisque c'est en premier lieu le nom de Mohammed Merah que l'on associe à cette attaque.