Neuf blessés légers dans un accident puis un sur-accident à Gallargues-le-Montueux

Intervention toujours en cours pour les pompiers du Gard dans un accident suivi d'un sur-accident à Gallargues-le-Montueux. Peu avant 16 heures, sur la nationale 113, deux voitures se percutent. Bilan : trois blessés légers. Un sur-accident a lieu, sur-accident impliquant quatre autres voitures dans lesquelles six personnes ont été blessées : quatre adultes et deux enfants, tous blessés légers.

Au total, l'accident et le sur-accident impliquent six véhicules et ont fait ensemble neuf blessés, tous légers et tous transportés sur Lunel sauf un au CHU de Nîmes. 17 pompiers sont mobilisés pour leur venir en aide. La gendarmerie est sur place.