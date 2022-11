"9% des viols ont lieu sur le lieu de travail" Marine Vengeon du collectif de droits de femmes

Ce 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 5 ans après le mouvement #MeToo, les femmes osent davantage en parler et porter plainte. Depuis 2017, le nombre de victimes de violences sexuelles (enregistré par les policiers ou gendarmes) a augmenté de 37%.

ⓘ Publicité

"Éduquer au consentement ça commence dès la maternelle", Marine Vengeon

Marine Vengeon membre du collectif de droits de femmes était l'invitée de France Bleu Azur ce vendredi 25 novembre : "Il faut dispenser trois cours d'éducation sexuelle par en an au collège et lycée il faut parler de sexisme et d'éduction dès l'école".

Un rassemblement a lieu ce vendredi à 18h30 devant le Palais de Justice. Le numéro vert en cas de violences faites aux femmes est 39 19.