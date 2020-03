Interpellations pendant une marche féministe à Paris : Christophe Castaner demande un rapport

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner demande un rapport à la préfecture de police, ce dimanche. La veille au soir 9 personnes ont été interpellées en marge d'une marche féministe, près de la place de la République, à Paris. Elle était organisée par une alliance de collectifs et d’associations féministes.

L'intervention policière a été assez violente. Des participants ont été nassés par la police, qui a utilisé du gaz lacrymogène. Une scène qui a fait réagir sur Twitter l'association féministe Nous Toutes, mais aussi Marlène Schiappa, la Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes.

Anne-Cécile Mailfert, la présidente de la Fondation des femmes a également réagi. Alors que la Journée internationale pour le droit des femmes, c'est ce dimanche, et que de nouvelles manifestations vont avoir lieu un peu partout en France, elle craint de nouvelles répressions policières : "Etant donné les vidéos que j'ai vues sur les réseaux sociaux, je m'inquiète, je suis enceinte de cinq mois, je me demande si je vais être en danger ou pas en allant à cette manifestation. Je suis assez choquée, le féminisme n'a jamais tué personne.", explique-t-elle.

D'après une source policière, une personne a été interpellée pour outrage, rébellion et jets de projectiles, deux pour outrages et rébellion, et six pour participation à un groupement en vue de commettre des dégradations et des violences