Neuf mois de prison ferme pour le Pierrelatin au marteau

Cet homme de 37 ans était au tribunal de Valence dès ce mardi après-midi pour les dégradations commises dans la nuit de dimanche a lundi. A coups de marteau, il a brisé des vitres de voitures et des vitrines. Il était sous l’emprise de l’alcool et assure ne se souvenir de rien.

Cet homme de 37 ans a cassé à coups de marteau, les vitres de quatre voitures, les vitrines d'un salon de coiffure et de l'association Ancre ainsi que l'interphone d'un immeuble, en centre-ville de Pierrelatte dans la nuit de dimanche à lundi. Vers 1 h du matin complètement ivre, il a aussi insulté menacé et outragé les gendarmes qui venaient l'arrêter.

Il ne se souvient de rien

Devant les juges dès ce mardi après-midi en comparution immédiate, l’homme a plaidé l’oubli ! Il a expliqué qu'il avait bu en non-stop les deux jours précédents, de la vodka et du whisky et qu'il ne se souvient de rien. Son avocat a plaidé la maladie et le désespoir d'un homme désœuvré, sans travail et qui vit chez sa mère.

Multiples condamnations

Mais le Pierrelatin est un habitué des tribunaux : 14 condamnations depuis 1999. La plupart du temps pour des vols, des dégradations et des menaces sur des représentants de l’autorité publique. Le tribunal l'a condamné à 6 mois de prison ferme et révoqué 3 mois de sursis qu'il avait au-dessus de la tête depuis novembre 2015.