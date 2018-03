Lille, France

Les policiers de la sûreté urbaine de Lille se sont présentés au domicile de neuf supporters, dans la métropole lilloise, ce jeudi matin. Ces 8 hommes et une femme ont été interpellés en douceur, "sans aucun incident", selon un enquêteur. le parquet de Lille qui avait ouvert une enquête judiciaire dès le lendemain de ce match houleux précise que ces supporters sont interrogés pour "entrée sur une aire de jeu d'enceinte sportive portant atteinte à la sécurité des biens ou des personnes" ainsi que pour "provocation à la haine ou à la violence". Deux délits punis, chacun, par 1 an de prison et 15 000€ d'amende. Leur identification a été facilitée par les très nombreuses images diffusées depuis samedi où l'on voit ces supporters s'en prendre aux joueurs, cherchant même à entrer dans le tunnel menant au vestiaire, ce qui avait entraîné un face à face tendu avec les stadiers pendant une dizaine de minutes.

Rendez-vous crucial pour le Losc devant la Ligue de Foot

Cette volonté de fermeté de la justice, encouragée par la direction du Losc, intervient à quelques heures d'un Rendez-vous crucial pour le club. La commission de discipline de la Ligue de Foot se réunit ce jeudi soir pour décider d'éventuelles sanctions contre Lille. Elles peuvent aller de la fermeture totale ou partielle de la tribune d'où étaient partis les supporters au retrait de points au classement pour le club.