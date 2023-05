90 élèves malades à Sauvagnon : un fromage blanc au lait cru très probablement à l'origine de l'intoxication

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques annonce qu'un aliment a pu être identifié "avec une très forte probabilité" comme étant responsable de l'intoxication alimentaire survenue dans l'école de Sauvagnon. Il s'agit d'un fromage blanc au lait cru. Le 4 mai, 90 élèves et des enseignants avaient été malades après le déjeuner à la cantine . Rien de grave mais des maux de ventre et des vomissements. Certains enfants avaient été pris en charge à l'hôpital. La préfecture explique qu'un fromage blanc au lait cru est la piste privilégiée suite à l'enquête épidémiologique qui a été réalisée. Cette étude a été menée sur de "nombreux cas/témoins". Pour autant, il est que "tous les malades n'en ont pas consommé" précise aussi le communiqué.

La cantine fermée quelques jours après l'intoxication

"Compte tenu de la durée d'incubation médiane et des symptômes décrits, la contamination au staphylocoque doré est privilégiée" explique la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Dans le reste du communiqué, on peut lire qu'aucun aliment analysé n'a pu être identifié comme étant à l'origine de l'intoxication : " Aucun élément relatif au fonctionnement ou aux locaux de la cantine, ni aucune analyse bactériologique, toxiniques, chimiques sur les aliments ou même sur l'eau n'ont pu expliquer ou déterminer avec certitude un aliment incriminé et responsable de cette intoxication collective ."

La préfecture ajoute : "Cependant, l'enquête épidémiologique portant sur l'étude des nombreux cas/témoins démontrent avec une très forte probabilité que l'aliment responsable est un fromage blanc au lait cru, quand bien même tous les malades n'en ont pas consommé. Le producteur de ce produit a su dès l'alerte donnée, procéder comme il se doit au retrait de tous ces produits potentiellement contaminés, alerter ses clients (quelques acheteurs de ce produit en AMAP avaient signalé les mêmes symptômes) et mettre en œuvre un plan de maîtrise de toute nouvelle source de contamination."