Grâce à la coopération transfrontalière et avec l'aide des policiers d'Annemasse, un homme de 47 ans a été interpellé hier mercredi dans l'Ain. A son domicile et dans son véhicule les policiers ont découvert cinq armes longues et 90 kg de munitions.

Ornex, France

C'est le résultat d'une la coopération policière transfrontalière. Un homme de 47 ans a été interpellé à son domicile d'Ornex dans l'Ain hier mercredi matin par une brigade mixte franco-suisse (Brigade d’observation Minerve + Brigade sûreté urbaine ) du commissariat d’Annemasse, dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire suisse. Il s'agissait d'une enquête pour trafic de stupéfiants et d’armes débutée en février 2018.

La perquisition au domicile du suspect et la fouille de son véhicule permettent la découverte de cinq armes longues (trois fusils de chasse et deux carabines) et près de 90 kg de munitions diverses.

L'homme reconnait avoir acquis puis revendu sans respecter la réglementation suisse de nombreuses armes.

Le Parquet de Bourg en Bresse qui est compétent sur cette affaire a décidé de la destruction de l’ensemble du matériel. Le suspect sera jugé en mars 2019 pour détention et cession illégales d'armes de catégorie B et C.