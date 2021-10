90 pompiers se relaient au sud-ouest de Fougères pour un incendie dans un hangar agricole

Les pompiers viennent de plusieurs casernes d'Ille-et-Vilaine : Fougères, Rennes, Liffré, Bruz, Maen-Roch, Val-Couesnon et Saint-Aubin-du-Cormier.

L'incendie est impressionnant mais il n'a fait heureusement que des dégâts matériels. Le feu s'est déclenché dans dans un hangar agricole de 450 mètres carrés vers 14 heures mercredi 13 octobre, aux Rives-du-Couesnon, dans le lieu-dit Thelossay, au sud-ouest de Fougères. S'il a été rapidement maîtrisé, il est plus long à éteindre. 300 tonnes de paille et de foin doivent être étalées par les 90 pompiers qui se relaient depuis les casernes de Fougères mais aussi de Rennes, Liffré, Bruz, Maen-Roch, Val-Couesnon et de Saint-Aubin-du-Cormier.

Dix foyers privés d'électricité

Une dizaine de pompiers sont encore sur place, tôt, ce jeudi matin. La piste accidentelle est privilégiée. Dix maisons voisines sont privées d'électricité car une ligne a été touchée. Le courant ne devrait pas être rétabli avant vendredi matin selon Enedis.