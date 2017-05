900.000 euros de préjudice : le procès pour escroquerie renvoyé à Tours

Le vaste procès qui devait démarrer ce mercredi matin au tribunal correctionnel de Tours a été renvoyé au mois de décembre, un des avocats de la défense n'ayant eu accès au dossier qu'en début de semaine. Ce procès devait juger trois prévenus, accusés d'avoir escroqué plus de 7.000 victimes.

C'est un procès qui concerne près de 8.000 victimes, de Tours, d'Indre-et-Loire et de région parisienne. Entre octobre 2009 et mars 2014, ces victimes ont versé des dons à de fausses associations humanitaires. Le préjudice total serait de plus de 900.000 euros. Trois personnes devaient être jugées ce mercredi matin au tribunal correctionnel de Tours. Mais le procès a été renvoyé, un des avocats de la défense n'ayant pris connaissance du dossier qu'hier.

Procès renvoyé au mois de décembre

Déception pour les quelques victimes présentes ce matin à l'audience, comme Yves. Ce Tourangeau se souvient très bien du jour où il s'est fait escroqué. "C'était une jeune femme, je l'ai accueilli à mon portail. Elle m'a fait du chantage à l'emploi, en me disant que si elle ne recueillait pas un certain nombre de dons, elle perdait son job. Je l'ai identifié à mes enfants, je lui ai fait un don de 50 euros." Ce procès a été renvoyé au mois de décembre prochain.