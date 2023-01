942 millions d'euros de biens saisis ou confisqués en 2022 : "Le crime ne paye pas", dit Éric Dupond-Moretti

Le garde des Sceaux a annoncé ce chiffre ce lundi, en marge de son déplacement dans le Dunkerquois : en 2022, l'équivalent de 942 millions d'euros de biens ont été saisis ou confisqués par la justice à des criminels et des délinquants.

ⓘ Publicité

Une première en France

"Il y a absolument tout, explique Éric Dupond-Moretti, qui a accordé un entretien à France Bleu Nord. Des voitures de luxe, des vêtements de luxe, des bijoux, des meubles d'art, tout ce qui appartient à un criminel et qui doit désormais être saisi pour qu'au fond, c'est la sagesse populaire, on sache que le crime ne paye pas. Voilà la philosophie et en plus, nous y avons ajouté une redistribution pour des gens qui sont des gens défavorisés et fragiles."

loading

Une loi permet en effet de donner ces biens mal acquis à des associations. C'est le cas à Coudekerque-Branche (Nord) où, et c'est une première en France, la gestion d'un petit immeuble d'habitation insalubre a été confiée à l'association "Habitat et humanisme" qui lutte contre le mal-logement et qui va y héberger des femmes seules ou avec enfants, et des personnes en réinsertion.

"Cet immeuble appartenait à un marchand de sommeil qui a hébergé, dans des conditions absolument abjectes, des malheureux, une trentaine de personnes et des enfants. Et il a fait de l'argent sur leur dos jusqu'à ce qu'une enquête, évidemment, vienne l'épingler, jusqu'à ce que la juridiction dunkerquoise le condamne et ordonne la saisie de cet immeuble", détaille le ministre de la Justice.

L'immeuble va être rénové pendant deux ans pour des travaux estimés à 700 000 euros par l'association qui pourrait aussi embaucher pour cela des personnes condamnés à des travaux d'intérêt général.

À l'échelle de la circonscription qui est du ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque, ce sont 2,9 millions d'euros d'avoirs criminels qui ont été saisis l'année passée, un chiffre en augmentation de 278% sur trois ans. "Ces chiffres augmentent depuis plusieurs années de façon permanente et ils vont continuer à augmenter", assure encore Éric Dupond-Moretti.