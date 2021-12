"95% des TGV La Rochelle-Paris sont assurés" : la SNCF répond au maire de La Rochelle

La gare de La Rochelle voit passer près de 2 millions de voyageurs par an.

Après la lettre du maire de La Rochelle adressée en début de semaine au président de la SNCF, la société a réagit auprès de France Bleu La Rochelle. Jean-François Fountaine dénonçait "une baisse du trafic", alors que l'offre des TGV La Rochelle-Paris est redevenue quasiment la même qu'avant la pandémie : à 95%, selon les chiffres de la SNCF.

La société justifie aussi le retrait de certains trains du mardi au jeudi. Il y a "une baisse de fréquentation plus marquée ces jours-là", souligne le service communication de la SNCF. Quant au regret de Jean-François Fountaine de constater qu'il est "de plus en plus difficile de réserver des trains, car beaucoup sont complets", la SNCF affirme que "les taux d'occupation des TGV restent bas, environ au 2/3 plein."