958 kilos de cannabis saisis par les douanes et la police judiciaire du Pays basque

Les opérations débutent en 2022, lorsque la Division Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières décide de s'intéresser à une équipe de narco-trafiquants implantée au Pays Basque Français, qui organise des convois de drogues entre la France et l'Espagne. Un travail commun avec la Police Judiciaire de Bayonne est alors mis en place afin de localiser une équipe de trafiquants "parfaitement structurée" souligne la police. Un "véritable professionnalisme" même dans le but de réaliser des "Go-Fast" entre le sud de l'Espagne et la France. L'organisation, basée au Pays basque français, assurait des livraisons de cannabis à destination de la france et principalement de la région parisienne.

Une planque à Biarritz quartier Kleber

Differents dispositifs de surveillance permettent alors de localiser un box dans le quartoier Kleber de Biarritz. Un premier convoi est intercepte en Espagne par la Guardia Civil dans la nuit du 9 au 10 janvier à Caceres. Dans le vehicule, 528 kilos de pollen de cannabis sont saisis. La nuit suivant un nouveau convoi est localisé dans le quartier Kleber de Biarritz. Une Peugeot 5008 chargée de drogue est reperée devant le fameux box. Le samedi 14 janvier c'est une Mercedes qui s'arrete à Biarritz pour remplir son coffre; Le véhicule est intercepté en soirée au peage autoroutier de Sames sur l'autoroute A64. 180 kilos de pollen de cannabis sont saisis. Un jeune landais de 24 ans, connu des services de police, est arreté. Le box de biarritz est ensuite passé au peigne fin. Pas pour rien. Sept valises marocaines sont decouvertes avec à l'interieur 250 kilos de pollen de cannabis, mais aussi dex armes de poing et plusieurs plaques d'immatriculation francaise et espagnole.

Trois hommes sous les verrous

Deux autres individus en lien avec cette affaire ont été arrétés le 15 janvier. Un homme de 35 ans sur la commune landaise de Benesse-Maremne, et un autre homme de 21 ans à Hasparren, connu notemment pour une affaire d'homicide. Les trois individus ont été présentés au parquet de la JIRS ( Juridiction inter-Regionale Specialisée) de Bordeaux, mis en examen et écroués apres l'ouverture d'une information judiciaire.