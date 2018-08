Des perturbations étaient déjà annoncées par Bison futé pour la journée de samedi, mais des accidents de la route sont venus perturber encore plus les conditions de circulation, sur l'A85 et sur l'A10.

Indre-et-Loire, France

Bison futé avait annoncé des perturbations sur les routes de Touraine pour la journée de samedi : rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. Mais en plus du monde sur la route, il a fallu compter sur les accidents pour ralentir encore plus le trafic sur les deux grandes autoroutes d'Indre-et-Loire.

Sur l'A85, fermeture d'un axe pendant deux heures

Sur l'A85, un accident a eu lieu aux alentours de 9h30, à hauteur de la commune de Luzillé. L'accident implique un seul et unique véhicule. Un passager a été blessé.

Un accident qui a entraîné une coupure des voies de la circulation entre les échangeurs de Bléré (n°11) et de Saint-Aignan (n°12) en direction de Vierzon.

Vers 10h45, Cofiroute annonçait qu'un bouchon de plus de quatre kilomètres s'était créé sur l'autoroute A85.

La circulation a repris progressivement, une voie sur deux a rouvert à 11h et le trafic a repris son cours normal sur les deux voies de circulation à 12h30.

Vers 16h, un autre accident a eu lieu sur l'A85, cette fois-ci à hauteur de Restigné, en direction d'Angers. La circulation a dû être réduite sur 2,4 kilomètres.

Sur l'A10, un accident entre un poids lourd et une voiture

Sur l'A10, un accident a également lieu dans le sens Paris-Bordeaux. Vers 11h, un poids lourd et une voiture se sont percutés, à hauteur de Veigné. La circulation a été extrêmement difficile pendant plus d'une heure et demie entre Veigné et Monts.

Pour cette journée de dimanche, Bison futé prévoit de bonnes conditions de circulation sur les routes de Touraine.