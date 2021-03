A 100 jours du départ du tour de France 2021 : une dictée dans toutes villes de départ et d’arrivée

Pour le Vaucluse ce vendredi 19 mars la dictée se passait à Sorgues et Malaucène. Sorgues où les 350 élèves de CM1-CM2 de six écoles ont planché sur le texte tandis qu’à Malaucène 53 élèves étaient réunis dans la cantine du groupe scolaire du village. Les huit meilleures copies seront retenues. .

La Dictée du Tour, mise en place en 2017 est désormais une tradition. Organisée avec le concours d'enseignants volontaires, elle est basée sur un texte tiré d'un article de la presse régionale et lu par différentes personnalités sportives . Le texte choisi par A.S.O, l’organisateur du Tour pour l’étape qui passera par le Ventoux est extrait d’un article du site de France Bleu Vaucluse relatant ce que sera cette 11 ème étape entre Sorgues et Malaucène le 7 juillet prochain. Elle verra les coureurs attaquer deux fois de suite l’ascension du Ventoux, pour deux montées et descentes, avec une première ascension par Sault puis une seconde par Bédoin, jusqu'à l'arrivée à Malaucène. Pour la première fois de l'histoire du Tour, Sorgues et Malaucène sont villes étapes.



Des figures sportives pour dicter et les meilleures copies seront récompensées

A Malaucène c’est le vauclusien Eric Caritoux, ancien champion de France sur route en 1988 et 1989, vainqueur du Tour d'Espagne en 1984 qui était invité à donner la lecture aux élèves. 26.000 élèves au total auront cette année participé à cette sympathique épreuve (contre 17.000 en 2019, l'édition 2020 ayant été annulée en raison de la pandémie).

Après correction par les enseignants dans chaque groupe scolaire concerné, les huit meilleures copies de chaque lieu d’épreuve seront retenues. "Les huit élèves les plus méritants seront invités à aller découvrir avec leurs parents les coulisses du Tour", a précisé Christian Prudhomme, le directeur du Tour.

La confiance dans la tenue du Tour de France 2021

À 100 jours du départ du Tour de France, le directeur de la course a en tout cas "plus que de l'espoir" pour la tenue effective de la Grande Boucle. "On est prêts à partir samedi 26 juin de Brest et à rester quatre jours en Bretagne", a-t-il assuré ce jeudi sur France Bleu Armorique.

"Les progrès de la vaccination" le rendent confiant, alors que le Paris-Nice a dû s'adapter et se terminer en dehors de Nice, à cause des restrictions sanitaires. Si l'année dernière "il a fallu changer les dates" du Tour de France, "ce n'est pas du tout d'actualité aujourd'hui", explique Christian Prudhomme tout en promettant de "s'adapter, quoi qu'il arrive".

La Dictée du Tour dans une des classes de la ville de Sorgues - Mairie de Sorgues

Le texte de la dictée pour les deux villes étapes en Vaucluse - A.S.O