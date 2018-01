Brive-la-Gaillarde, France

C'était, semble-t-il, un jeu pour faire les malins au collège. Deux mineurs âgés de 11 ans viennent d'être arrêtés ce jeudi par la police de Brive. Ils venaient, quelques instants plus tôt, d'être surpris dans une maison de la cité gaillarde par la propriétaire des lieux. Elle n'avait pas fermé la porte du domicile, et son mari était d'ailleurs assoupi dans le canapé au moment des faits. Les deux collégiens en ont profité pour entrer et se filmer dans la maison. Un mode opératoire apparemment répété car les policiers ont découvert d'autres vidéos du genre dans les téléphones portables des deux mineurs qui en ont subi un interrogatoire au commissariat... où leurs parents sont ensuite venus les chercher. La police rappelle les consignes élémentaires de sécurité : fermer sa porte à clé même quand on est chez soi.