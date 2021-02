A 12 ans, il dénonce à la police de Pontarlier sa mère qui cultive du cannabis

Fâché contre sa mère, un garçon de 12 ans a interpellé une patrouille de policiers à Pontarlier jeudi 25 février. Se plaignant d'être battu, il a fini par dire aux policiers que sa mère cultivait du cannabis à son domicile. 12 plants ont été saisis, et la cultivatrice a été placée en garde à vue.

Il en voulait visiblement à sa maman, ce garçon de 12 ans qui en sortant de l'école jeudi 25 février à Pontarlier, s'adresse à une patrouille de police qui croise son chemin. Aux policiers, il affirme être battu, et que sa mère l'a menacé d'une fessée à son retour à la maison. Les policiers engagent le dialogue, et de fil en aiguille, le garçon leur confie que la maman se livre à une activité délictuelle à son domicile: la culture de cannabis.

12 plants de cannabis saisis au domicile de la mère de famille

Un tel témoignage mérite vérification, les enquêteurs se rendent donc sur place, et découvrent effectivement au domicile familial, dans des pots, 12 plants de cannabis déjà bien développés, et tout le matériel du parfait petit cultivateur clandestin. La mère de famille, mise devant le fait accompli, ne peut que reconnaître les faits, elle est placée en garde à vue. Cette femme de 31 ans dit s'être procuré le matériel en Espagne et que cette culture est destinée à sa consommation personnelle. Concernant les violences dénoncées par le jeune garçon, elle affirme n'avoir pas abusé des châtiments corporels sur son fils, qu'elle décrit comme turbulent.

La drogue est saisie, il y en a au total un kilo 200, elle sera détruite, tout comme le matériel. La maman, elle, devra s'expliquer devant la justice le 27 mai prochain. Le garçon a été provisoirement été placé dans un foyer pour 3 jours, le temps pour les policiers de vérifier si les violences maternelles sont bien réelles.