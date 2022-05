À 12 ans, il sauve un cycliste blessé en appelant les secours à Auxi-le-Château

Il souligne l'attitude "citoyenne remarquable" du petit Erwan, 12 ans. Le maire d'Auxi-le-Château, Henri Dejonghe, a tenu à féliciter le garçon, qui a sauvé un cycliste de 49 ans, victime d'une chute sur une ancienne voie de chemin de fer ce vendredi en début d'après-midi, à la sortie de cette ville située à la frontière entre le Pas-de-Calais et la Somme.

Un automobiliste s'arrête... et repart, sans intervenir

Alors qu'il entend des cris, Erwan s'approche et découvre le cycliste, allongé et blessé. Il s'empare du téléphone portable de la victime pour appeler les secours et restera ensuite le temps de l'intervention des pompiers. "Il était très attentif à ce que faisaient les pompiers. C'est intéressant car les pompiers m'ont dit qu'il y avait une voiture qui s'est arrêtée, le conducteur a regardé avant de repartir sans faire quoique ce soit pour la personne qui était au sol", se souvient le maire, encore ému par le geste du garçon.

Un acte "courageux et citoyen" selon le maire de la commune

Si le jeune Erwan est reparti du lieu de l'accident sans laisser ses coordonnées au maire, Henri Dejonghe salue le "sang-froid" du garçon, "un acte courageux et citoyen de ne pas laisser quelqu'un dans la difficulté alors qu'à douze ans il aurait pu être affolé ou rester inactif. Il a eu les bons réflexes !". Le cycliste a ensuite été transporté par l'hélicoptère du SAMU. Ses jours ne sont pas en danger.