Trois adolescents ont été arrêtés à Besançon et sont convoqués devant le tribunal pour enfants. Avec une arme de poing, ils ont braqué trois femmes au volent et dérobé leurs sacs à main. Ils ont aussi dérobé la voiture de l'une d'entre elle.

A 13 ans et 14 ans, ils braquent des femmes et volent une voiture à Besançon

Âgés de 13 ans et 14 ans, ils utilisent une arme de poing pour braquer des conductrices et leur voler leurs sacs à main. Trois adolescents ont été arrêtés à Besançon ce mardi 16 août, et sont soupçonnés d'avoir commis trois braquages en deux jours : deux le lundi 15 août près de l'Observatoire et un le lendemain dans le quartier de Montrapon.

Ils volent une voiture

Premier braquage le 15 août à 18h10, avenue de l'Observatoire. Des jeunes menacent une conductrice au volant, en utilisant une arme de poing et lui volent son sac à main. Quelques heures après, vers 21h40, ils recommencent avec une nouvelle victime : cette fois, en plus de l'arme de poing, ils utilisent une gazeuse. Ils volent la voiture, un Land Rover, avec le sac à main à l'intérieur et utilisent plus tard la carte bancaire, pour un préjudice de 52 euros.

Un sac à main caché sous le T-shirt

Le lendemain, 16 août, deux de ces adolescents récidivent, à Montrapon. Alors qu'une femme est en train de garer sa voiture, ils se placent chacun d'un côté. L'un braque la conductrice avec l'arme de poing et l'autre ouvre la portière passager pour dérober le sac à main posé sur le siège. Ils s'enfuient, la victime les suit et crie "Au voleur!" alors ils enjambent un mur et disparaissent. La victime alertent les policiers.

Une fois sur place la patrouille repère deux jeunes dans un square dont un correspond au signalement. A la vue des uniformes, les adolescents lâchent des objets, et partent en courant. L'un lâche un arme, l'autre cache un sac à main sous son T-shirt. Ils sont rapidement rattrapés et arrêtés. Les enquêteurs remontent le fil, identifient le complice et démêlent les trois affaires.

Ils nient en partie les faits

Les trois adolescents sont placés en garde à vue où ils nient les faits. Pendant une nouvelle audition, ils les reconnaissent en partie. Quand les policiers leur montrent les cartes bancaires ou arme trouvées dans leurs affaires, les jeunes affirment qu'on leur a prêté. Présentés à un magistrat après leurs gardes-à-vue, ils sont convoqués devant le tribunal pour enfants au mois de novembre.