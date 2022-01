La CRS autoroutière de Champigneulles a procédé mardi 18 janvier à une interpellation peu courante. Elle a intercepté une voiture qui roulait à plus de 170 km/h sur l'A31. Au volant : un jeune de 13 ans.

A 13 ans, il roule à plus de 170 km/h sur l'A31

Les policiers de la CRS de Champigneulles ont arrêté mardi 18 janvier sur l'A31 un jeune de 13 ans au volant d'une voiture. Contrôlé dans un premier temps à 133 km/h, il n'a pas hésité à pousser sa vitesse jusqu'à plus de 170 km/h pour échapper aux forces de l'ordre. Retour sur cette course folle.

Mardi, 23 heures. La brigade nuit de la CRS autoroutière effectue des contrôles de vitesse à hauteur de Bouxières-aux-Dames lorsqu'elle repère une Ford Focus roulant à 133 km/h sur une portion de l'A31 limitée à 90. Elle ne connaît pas encore l'âge du conducteur.

Bouchon mobile

Un équipage tente d'arrêter le véhicule. Mais les gyrophares et la sirène ne suffisent pas. La voiture accélère et atteint une vitesse supérieure à 170 km/h. Pour éviter l'accident, les policiers de Champigneulles alertent la CRS de Metz qui met en place un bouchon mobile. La circulation est ralentie, la Ford Focus se retrouve coincée. La CRS remonte la bande d'arrêt d'urgence et intercepte la voiture.

A bord, quatre personnes. La voiture n'est pas assurée, le contrôle technique n'est pas à jour. Le propriétaire n'est pas à l'intérieur. Les deux passagers à l'arrière sont laissés libres. Le passager avant - majeur, résidant dans le département du Nord et déjà auteur de plusieurs délits routiers - est déféré ce jeudi au parquet.

Quant au conducteur, membre de sa famille, il n'est âgé que de 13 ans et n'a évidemment pas le permis. Il sera jugé prochainement dans le Nord, où il habite lui aussi.