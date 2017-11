Dordogne : à 14 ans il sauve toute sa famille des flammes

Un incendie a entièrement détruit la maison d'une famille de six enfants dans la nuit de mercredi à jeudi à Razac-sur-l'Isle. C'est le deuxième garçon de la famille, Lucas, 14 ans, qui a réveillé toute l'habitation et qui a sauvé tout le monde des flammes.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une maison de Razac-sur-l'Isle a été presque entièrement détruite par un grand incendie. Le feu a démarré un peu avant 5h du matin. C'est Lucas, 14 ans qui a découvert le feu et qui a réveillé toute sa famille avant de faire évacuer ses frères et sœurs ainsi que ses parents et des amis de la famille qui dormaient dans la maison. Au total ils étaient neuf dans l'habitation cette nuit-là.

Il est un peu avant 5h quand l'adolescent brun entend un bruit de disjoncteur qui vient de la cuisine au premier étage de la maison.

"Je me suis levé, j'ai ouvert la porte et un énorme nuage de fumée est arrivé d'un coup sur moi."

Lucas pousse alors un cri et court vers les chambres pour réveiller ses parents, sa sœur de 3 ans et de tous les autres membres de la famille. "J'ai ouvert toutes les chambres, j'ai réveillé tout le monde et on est tous sortis."

"On a tout perdu"

Les neuf personnes qui dormaient dans la maison se retrouvent alors tous dehors dans le froid. "On était presque nus. Mes frères et moi on était en caleçon, ma petite soeur de 3 ans et ma mère étaient en pyjama" raconte Lucas.

"On a tout perdu. Ma mère n'a plus ses papiers ni son téléphone" explique l'adolescent. La famille n'a pu récupérer que quelques affaires mais un mouvement de solidarité se met rapidement en place grâce aux voisins. La mairie leur donne rapidement des vêtements pour les enfants et Lucas peut s'habiller.

Le jeune homme et ses frères et sœurs vont être relogés ces cinq prochains jours dans un hôtel de Marzac. Mais pour le moment leur mère ne sait pas où ils dormiront la semaine prochaine.