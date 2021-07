Dix rétentions de permis de conduire ont été effectuées par l'EDSR 70 (escadron départemental de sécurité routière de la Haute-Saône) vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021 : pour alcoolémie et excès de vitesse.

À 144 km/h au lieu de 80 entre Gray et Champlitte ce weekend

Samedi 3 juillet 2021, à 15h10, un automobiliste de 44 ans, domicilié en Haute-Marne, a été contrôlé à 144 km/h, au lieu de 80 sur la RD 67 entre Gray et Champlitte. Au même endroit, un Bourguignon de 37 ans a été flashé à 140 km/h à 19h25.

A 11h45, sur la RD 70 à Mantoche , un conducteur de 74 ans, domicilié dans l’Ain, avait été contrôlé à 141 km/h au lieu de 80 également.

Vendredi 2, à 16H,un homme de 50 ans qui habite Plainemont, s'est fait prendre à 138 km/h, sur la départementale 10 entre Vesoul et Saint-Loup-sur-Semouse.



Retraits de permis

Plusieurs conducteurs se sont également faits contrôler pour des excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h. Les gendarmes des brigades motorisées de Lure et Vesoul ont procédé à trois rétentions de permis pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ces samedi 3 et dimanche 4 juillet.