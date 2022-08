A 15 ans au volant d'une voiture volée, il a un accident sans gravité à Saint-Maixent-l'Ecole

A 15 ans, sans donc avoir de permis, il conduit une voiture qu'il avait volée trois semaines plus tôt. Ce jeune deux-sévrien a été interpellé après avoir eu un accident heureusement sans gravité ce mercredi 3 août à Saint-Maixent-l'Ecole.

Le conducteur mineur a reconnu la conduite sans permis et le vol de la voiture.

Un jeune deux-sévrien âgé de 15 ans mis en cause pour vol de voiture et de conduite sans permis. Ce mercredi 3 août vers 18h30 à Saint-Maixent-l'Ecole, quartier des Chasseignes, les gendarmes sont appelés sur un accident. Un piéton aurait été heurté par une voiture. Au final, pas de blessé mais le véhicule n'est plus là. Une enquête de voisinage permet de localiser le conducteur.

Vol du véhicule lors d'un home-jacking

Il s'agit d'un mineur, qui n'avait donc pas le permis de conduire. Quant à la voiture, elle avait été volée le 14 juillet dernier à Niort lors d'un home-jacking. L'adolescent était entré par la fenêtre d'une maison pendant que les occupants dormaient et avait dérobé les clés de voiture en fouillant dans un sac à main. En garde à vue le jeune suspect reconnait les faits.

L'adolescent est convoqué devant le délégué du procureur pour une réparation pénale. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance pour être placé.