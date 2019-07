À 15 ans, il pique la voiture de mamie pour faire une virée avec ses copains

Saint-Sébastien-sur-Loire, France

Un ado de 15 ans a piqué la voiture de sa grand-mère, dans la nuit de mardi à mercredi, pour aller faire une virée avec quatre de ses copains. Ils se sont fait repérer par la police parce qu'ils arrivaient trop vite sur le parking du supermarché Auchan de Saint-Sébastien-sur-Loire. Elle a donc voulu les contrôler. Quatre ont réussi à s'enfuir, mais pas le cinquième.

Plus de voiture devant chez la grand-mère

C'est lui qui a expliqué aux policiers que la voiture appartient à la grand-mère de l'un d'eux. Ils ont appelé la dame qui a confirmé que son petit-fils n'était pas dans son lit et que sa voiture n'était plus, non plus, garée devant chez elle.

Un joint dans la voiture

Les quatre fuyards ont fini par revenir près de la voiture et ils ont été arrêtés. Ils ont aussi avoué qu'ils avaient fumé du cannabis, d'ailleurs les policiers ont retrouvé un joint dans l'habitacle.

Convoqués devant la justice

Aucune charge n'a été retenue contre la jeune fille. Les quatre garçons auront droit à un rappel à la loi mi-septembre. Ils ont reconnu s'être passé le volant et avoir conduit dans la rue et sur le parking du supermarché après avoir fumé de la drogue.