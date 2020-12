A 15 ans il se fait arrêter au volant d'une voiture après 20h à Villeneuve d'Ascq

Un adolescent de 15 ans a été arrêté a trois heures du matin ce lundi à Villeneuve d'Ascq au volant d'une voiture. Il cumule plusieurs infractions : conduite sans permis, refus d’obtempérer, non-respect du couvre feu et rébellion.

C'est un jeune conducteur très précoce et très rebelle qui a été arrêté par la police dans la nuit de dimanche à lundi vers 3h. Alors qu'il circule sans permis (puisqu'il a 15 ans) dans les rues de Villeneuve d'Ascq, l'adolescent tente d'échapper à un contrôle de la BAC (Brigade Anti Criminalité) Il est finalement coincé rue du podium mais il se rebelle. Les 2 policiers qui l'arrêtent sont d'ailleurs blessés dans l'intervention, l'un souffre d'un choc au genou et l'autre a des douleurs au genou et au bras.

Cumulard

Le jeune chauffard a donc été interpellé, il devra s'expliquer sur la conduite sans permis, le délit de fuite, sur la rébellion, la blessure des policiers de la BAC et le non-respect du couvre feu.