A 15 ans, près de Nantes, il tente de semer les gendarmes au volant d'une voiture volée

Jeudi 29 avril vers 23 h30, des gendarmes du PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) de Rezé croisent un véhicule dont les deux passagers leur paraissent bien jeunes. Ils décident de contrôler le conducteur de la Citroën ZX mais l'adolescent refuse d'obtempérer et poursuit sa route. Suivi par les gendarmes, il n'hésite pas à griller un stop. Finalement, il abandonne son véhicule et prend la fuite à pied tout comme son collègue. Les forces de l'ordre le coursent et l'interpellent peu après dans un jardin. Le passager, a priori mineur également, n'est pas retrouvé.

Déjà interpellé pour vol de voiture

Agé de 15 ans, l'adolescent qui vit dans un campement à Bouguenais était au volant d'un véhicule volé récemment. Vu son âge, il n'a pas de permis de conduire. Il a déjà été interpellé en début d'année pour un vol de voiture. Il a été remis à ses parents et sera convoqué prochainement pour être interrogé sur les faits.