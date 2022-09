A 15 ans, sans permis, il provoque une course poursuite avec la police à Limoges

Un adolescent de 15 ans et ses deux passagers de 16 et 17 ans ont été interpellés, à l'issue d'une course-poursuite à vive allure dans les rues de Limoges. Dans leur voiture, la police a aussi saisi un attirail digne d'un groupe de cambrioleurs.

Un refus d'obtempérer a tourné à la course-poursuite ce mercredi peu avant 15h, dans les rues de Limoges. Les policiers voulaient contrôler une voiture qui roulait trop vite et dans les feux stop fonctionnaient mal, mais le conducteur a refusé de s'arrêter. Pris en chasse par deux patrouilles de police, le véhicule a slalomé entre les voitures, grillé des feux rouges et continué de rouler à vive allure durant une quinzaine de minutes.

La traque a démarré rue Montmailler et s'est poursuivie jusqu'à la zone d'Ester Technopole, en passant par les secteurs de Carnot et de la gare, en pleine ville et en plein après-midi. Une autre patrouille a finalement fait arrêter un poids lourds dans un rond point pour forcer le chauffard à stopper sa course, face aux cinémas d'Ester. Il n'y a aucun blessé, ni suraccident à déplorer.

Sans permis et peut-être en route pour des cambriolages

Vu son âge, le conducteur n'avait évidemment pas le permis. Il a aussi refusé de se soumettre aux prélèvements ADN salivaires et d'empreintes digitales, tout comme l'un de ses passagers âgé de 16 ans. Tous deux sont convoqués devant le juge des enfants pour le 10 novembre. Un autre passager de 17 ans a accepté de se soumettre aux prélèvements et a donc été relâché sans poursuite. Ces trois adolescents, d'origine serbe, ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance.

Plusieurs paires de gants, des casquettes et des sweats sombres, ainsi que des masques noirs et un sécateur ont été saisis dans la voiture et dans un sac à dos dont le groupe s'était débarrassé durant leur fuite. Du matériel pouvant potentiellement servir à des cambriolages, même si rien ne permet aux enquêteurs de les lier à de tels faits.