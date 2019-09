A 150 km/h dans les rues d’Annecy pour tenter d’échapper à la police

Vers 4h ce vendredi matin, les policiers d’Annecy en Haute-Savoie ont interpellé au terme d’une longue course poursuite un jeune conducteur. En état d’ivresse, il a d’abord essayé de prendre la fuite en roulant à plus de 150 km/h.

Haute-Savoie, France

Tout a commencé avec un feu rouge grillé sous le nez d’une patrouille du commissariat d’Annecy. Il était un peu plus de 4 heures du matin ce vendredi matin dans le secteur de l’avenue du Pont-Neuf. A bord de la voiture, quatre jeunes originaires de Sallanches et venus faire la fête sur le bassin annécien. Le conducteur en état d’ivresse choisit de prendre la fuite et prend la direction de Seynod. "Sur l’avenue d’Aix-les-Bains, il est monté jusqu’à 150 km/h pour essayer d’échapper au contrôle", raconte un policier.

La course poursuite va durer de longues minutes et après un demi-tour pour revenir dans le centre d’Annecy, le groupe sera finalement arrêté au niveau de la Poste en plein centre-ville. "Ils ont a dû s’arrêter car ils ont éclaté un pneu en mordant un trottoir." Le conducteur du véhicule âgé de 20 ans a été placé en garde à vue. Il sera poursuivi pour refus d’obtempérer, conduite en état d’ivresse, et mise en danger de la vie d’autrui.