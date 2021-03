A 151 km/h au lieu de 80 au volant d'une Maserati Granturismo entre Alès et Bagnols

Encore deux grands excès de vitesse dans le Gard ! Des conducteurs ont été contrôlés à plus de 50 km/h au dessus de la limite autorisée sur des axes, en plus, clairement identifiés comme accidentogènes. Pour preuve, des radars fixes y sont installés. Samedi, tout d'abord, une voiture a été contrôlée à 142 au lieu de 80 km/h entre Bagnols sur Cèze et Remoulins. Le permis a été retiré et le véhicule mis en fourrière.

Dimanche, cette fois entre Alès et Bagnols/Cèze, une autre voiture a été flashée à 151 km au lieu de 80. Là aussi, évidemment, le permis a été immédiatement retiré et la voiture elle aussi placée en fourrière : une Maseratti Granturismo qui va donc prendre un peu la poussière..