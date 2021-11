À 16 ans, il tente de voler les sacs d'une équipe de rugby

Dimanche soir vers 20h, quartier Patte d'Oie à Toulouse. Un bus transporte une équipe de rugby amateur, des hommes d'une trentaine d'années. Il s'arrête et ouvre ses soutes pour que chacun décharge ses affaires.

Un jeune homme de 16 ans passe par là, et se saisit d'un des sacs pour partir avec. Repéré par les joueurs, il est rapidement pris à partie et part en courant se réfugier dans un restaurant à proximité, coursé par les rugbymen. Il se saisit d'un couteau, se dirige vers le pas de la porte et harangue l'équipe en menaçant de "les planter".

Le club décide d'appeler la police qui interpelle l'adolescent déjà connu pour d'autres bêtises.

Deux plaintes sont déposées, l'une pour menaces, l'autre pour vol. Le garçon a été ce mardi déféré devant le parquet des mineurs.