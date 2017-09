A 16 ans, sans permis, il emprunte la voiture de ses parents pour sortir avec ses copains

La police de Laval l'a interpellé la nuit dernière sur la rocade.

Ce samedi 23 septembre, vers 5 heures du matin, une patrouille de police lavalloise aperçoit, sur la rocade, une voiture qui fait des zigs-zags et entend de drôles de crissements de pneus. L'automobiliste semble ne pas contrôler son véhicule. Les fonctionnaires l'interceptent. Il n'est pas seul à bord. Ils sont 4 au total. Des jeunes. Des ados. Le conducteur a 16 ans, il n'a pas de permis. Il explique aux policiers médusés qu'il a emprunté la voiture de ses parents, absents pour le week-end, pour sortir avec ses copains. Un membre de sa famille est venu le chercher. Le jeune indélicat, son père et sa mère seront prochainement entendus au commissariat. Une enquête est ouverte et ce sera au Procureur de la République de décider d'éventuelles poursuites judiciaires.