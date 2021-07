La police nationale du Morbihan lance un appel à témoins après un accident de la route à Vannes

Les enquêteurs recherchent un véhicule de type Golf, de couleur grise. L'accident s'est produit ce dimanche 11 juillet entre 11h55 et 12h10, à Vannes sur la RN 165 dans le sens Nantes / Lorient.

La police nationale du Morbihan recherche toujours activement un véhicule ce mardi et lance un appel à témoins. Ce dimanche, un accident s'est produit entre 11h55 et 12h10, sur la RN 165 dans le sens Nantes / Lorient. Au niveau du stade de Rugby à Vannes, une voiture SEAT Cordoba tractant une caravane a été heurtée par une autre voiture et a ensuite fait des tonneaux.

La police indique que le véhicule en cause a pris la fuite en direction de Lorient. Les enquêteurs recherchent un véhicule de type Golf, de couleur grise.

Si vous avez des informations permettant d'aider les enquêteurs, vous pouvez contacter le commissariat de Vannes au 06 07 40 16 23.