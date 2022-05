A 17 ans au volant d'un engin qui ne pouvait pas échapper aux gendarmes d'Alès, il multiplie les infractions

Ce mardi en milieu d'après-midi, c'est un véhicule plutôt atypique qui est passé devant l'entrée de la caserne de gendarmerie à Alès. Le hasard fait bien les choses : c'est pile à ce moment-là que les motocyclistes de la brigade motorisée en sortaient. Et les gendarmes sont allés de surprise en surprise. D'abord, ils arrêtent le conducteur parce qu'il téléphone en conduisant et ne porte pas de ceinture de sécurité.

Les gendarmes constatent ensuite que les quatre pneus sont lisses et que la cylindrée (80cm3) du véhicule nécessite un permis et non le brevet de sécurité routière, permis que le jeune homme ne détenait pas.

Cerise sur le gâteau : il est positif au dépistage aux stupéfiants !