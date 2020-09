A 17 ans, il est arrêté deux fois en deux jours au volant d'une voiture volée

Il n'avait, de fait, pas son permis de conduire, mais c'est justement sa mauvaise maîtrise du code de la route et de la conduite qui l'a fait repérer. Ce jeune de 17 ans est arrêté une première fois à Saint-Julien-lès-Metz vendredi dernier. Une patrouille est intriguée par une voiture qui roule à toute vitesse et en sens interdit. Ils la prennent en chasse, mais ses occupants abandonnent la voiture et prennent la fuite en courant. Le jeune conducteur est retrouvé et placé en garde à vue. Il se trouve que la voiture a été volée en juillet à Metz. Le jeune homme est libéré avec une convocation devant le juge.

Des oeuvres de street art d'une valeur de 42.000 euros

Sauf que deux jours plus tard, une maison est cambriolée à Metz, et parmi les objets volés se trouve la clé de la voiture des habitants. La voiture est localisée... avec au volant, notre jeune pilote. Il essaye à nouveau de prendre la fuite, mais percute une autre voiture garée dans la rue ainsi que le véhicule des policiers. Pour la petite anecdote, la voiture volée contenait des pièces de street art d'une valeur de plus de 40.000 euros, que les propriétaires ont donc retrouvé intactes.

Le jeune homme a été déféré devant le juge des enfants aux fins de mise en examen pour faits de vol, vol dans une habitation, dégradations du bien d'autrui.