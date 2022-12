A 18 ans, elle tente un "resto basket" en Dordogne et termine en garde à vue

On appelle ça la grivèlerie, ou plus communément, le "resto basket". Une jeune fille de 18 ans a tenté de partir sans payer d'un restaurant du cours Tourny vendredi 30 décembre au soir à Périgueux. Elle a mangé et bu avant de sortir précipitamment du restaurant. Un serveur l'a rattrapée et les employés ont appelé la police.

ⓘ Publicité

Le jeune fille avait mangé pour 39 euros. Elle a reconnu les faits en garde à vue, elle savait bien qu'elle n'avait pas d'argent sur elle mais elle s'est tout de même mise à table et commandé un menu.

Elle savait qu'elle n'avait pas d'argent

La jeune fille est déjà connue des services de police, pour de petits délits commis au cours des derniers mois. Elle est poursuivie pour un délit de filouterie, et pour dégradation de bien public, puisqu'elle a déchiré le matelas de sa cellule pour passer le temps pendant la garde à vue.

La jeune majeure, une habitante de Périgueux, a reçu une convocation pour comparaître devant le tribunal au mois de mai 2023.