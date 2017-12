Deux adolescents de 16 et 18 ans ont tout tenté pour échapper à la police dans la nuit de lundi à mardi entre Saint-Nazaire et Guérande. Ils sont allés jusqu'à rouler à 180 kilomètres/heure sur la route bleue.

Saint-Nazaire, France

C'est une course-poursuite à très grande vitesse qui s'est engagée entre deux adolescents et la police, entre Saint-Nazaire et Guérande dans la nuit de lundi à mardi. Ils ont tout fait pour s'échapper. Jusqu'à rouler à 180 kilomètres/heure sur la route bleue ! Presque l'épilogue d'une course-poursuite sur une vingtaine de kilomètres.

Repérés près de l'hôpital de Saint-Nazaire

Les deux copains se font repérer près de l'hôpital de Saint-Nazaire. Ils roulent déjà trop vite. Les policiers mettent le gyrophare et la sirène mais la voiture ne s'arrête pas. Au contraire. Elle prend la direction du stade Léo-Lagrange puis elle revient en arrière via la rue de Pornichet pour ensuite aller récupérer la route bleue. Tout ça en grillant des feux rouges, des stops, en roulant trop vite et en faisant des embardées.

Le plus âgé a "emprunté" la voiture de ses parents

Le conducteur finit par quitter la départementale juste avant Guérande pour se retrouver sur des petites routes puis dans une impasse. Il essaie de faire demi-tour mais il percute la palissade en béton d'une maison. Les deux copains essaient de s'enfuir en courant mais ils sont rattrapés et arrêtés. Aucun des deux n'a le permis.

Le plus âgé explique qu'il a "emprunté" la voiture de ses parents pendant qu'ils dormaient pour aller faire un tour dans la presqu'île et à La Baule avec son pote.